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نجم مانشستر سيتي يصدم كبار أوروبا

السبت 29/فبراير/2020 - 05:50 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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كشف تقرير صحفي إيطالي، عن رغبه الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الإستمرار مع السيتيزن خلال الفترة المقبلة.


ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن جيسوس لا يرغب في الانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس ويرغب في مواصلة مشوارة مع السكاي بلو.


وتابع الموقع، أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، شاهد جابرييل جيسوس مرات عديدة، تحسباً لضمه للفريق الإيطالي، ولكن اللاعب رفض وقرر الاستمرار، إلا إذا قرر النادي بيعه.


وكانت هناك عدة تقارير قد أشارت أن عدد كبير من نجوم مانشستر سيتي، قد يرحلون عن السيتيزن بعد عقوبة الويفا بإيقاف الفريق لمدة موسمين من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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