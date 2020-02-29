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30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام

السبت 29/فبراير/2020 - 05:29 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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احتفل المعلق الكروي الشهير مدحت شلبي والمطربة شيرين وجدى، بزفاف نجلتهما نهلة على رجل الأعمال عمر حسني عبد الواحد فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة.

وحضر حفل الزفاف المستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى والنائب أيمن أبو العلا وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى وأحمد مسعود وزوجته يمنى طولان ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم والدكتور وليد مصطفى وعلاء الكحكى والإعلاميين مفيد فوزى ومحمود سعد ووائل الإبراشى وعمرو الليثى، جمال صلاح وزوجته نسرين عطا.

كما حرص على حضور الحفل الكابتن مجدى عبد الغنى وأسامة الشيخ وتامر أمين وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وأحيا حفل الزفاف المطرب تامر حسني، الذي اشعل حماس الحاضرين بالعديد من أغانيه المتنوعة.
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
30 صورة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي بحضور نجوم الفن والإعلام
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الكلمات المفتاحية

منوعات شيرين وجدي زفاف حفل تامر حسني

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