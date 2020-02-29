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مفاجأة.. نيمار يقترب من البقاء في سان جيرمان

السبت 29/فبراير/2020 - 05:25 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن موقف فريق باريس سان جيرمان في تجديد عقد لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة المقبلة.


وكانت هناك بعض التقارير التي تحدثت عن عدم إستمرار نيمار مع باريس سان جيرمان بسبب راتب اللاعب.


وبحسب موقع "لو 10 الفرنسي"، فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يخطط لعقد جلسة مع نيمار لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.


وتابع الموقع، رغبة ليوناردو زادت في تجديد عقد نيمار، بعد تصريحات ميسي وراكيتيتش ثنائي برشلونة، تربط رغبه نيمار في العودة للفريق الكتالوني.


يذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2022
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