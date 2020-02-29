Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل لقائهما الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

السبت 29/فبراير/2020 - 05:15 ص
Advertisements
الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
علي خلاف
Advertisements


يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يتمثل في صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت الموافق 29-2-2020، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأحمر للثأر من هزيمة الموسم الماضي أمام ضيفه بخماسية نظيفة أخرجت الفريق من البطولة الأفريقية التي تُوج بلقبها الترجي التونسي.


تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

وفي سياق متصل واجه النادي الأهلي ضيفه في مباراة الليلة صن داونز الجنوب أفريقي في 6 مباريات تاريخياً حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 3 جولات وتعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في مناسبة وحيدة كانت الأسوأ لدى جماهير بطل مصر الموسم الماضي بخماسية نظيفة.


ماذا فعل الأهلي في أول لقاء تاريخي أمام صن داونز ؟


وكان أول لقاء تاريخياً يجمع الأهلي وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2001، وتحديداً نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، ليتوج المارد الأحمر باللقب الأفريقي.


ذكريات الخسارة الأسوأ في تاريخ الأهلي

وعلى نفس السياق كانت أخر مواجهات الأهلي والفريق الجنوب أفريقي محملة بذكرى هي الأسوأ في تاريخ خسائر الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تلقى الشياطين الحمر هزيمة قاسية في لقاء ذهاب دور ربع نهائي المسابقة بجنوب إفريقيا 5-0 وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف في لقاء العودة، وودع البطولة.


أهداف سجلها الأهلي في مرمى صن داونز

وسجل الأهلي 9 أهداف في شباك صن داونز بطل جنوب إفريقيا، بينما تلقت شباكة 8 أهداف ، فهل يثأر المارد الأحمر من خسارة الموسم الماضي المذلة أم يؤكد موسيماني ورفاقه قوة الفريق الجنوب أفريقي وأحقيته بالتأهل لدور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا ؟
Advertisements

أخبار تهمك

"هاشتاج طنطاوي مات".. يتصدر "تويتر" بعد شائعات وفاة المشير

منذ أقل من ساعة

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق هائل في "مول" تجاري بطنطا (صور)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ يوم

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

كلاسيكو الأرض.. أبرز الغائبين عن ريال مدريد وبرشلونة قبل المواجهة المرتقبة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status