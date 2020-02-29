قبل لقائهما الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي







يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يتمثل في صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أ بطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي



ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت الموافق 29-2-2020، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأحمر للثأر من هزيمة الموسم الماضي أمام ضيفه بخماسية نظيفة أخرجت الفريق من البطولة الأفريقية التي تُوج بلقبها الترجي التونسي.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي



وفي سياق متصل واجه النادي الأهلي ضيفه في مباراة الليلة صن داونز الجنوب أفريقي في 6 مباريات تاريخياً حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 3 جولات وتعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في مناسبة وحيدة كانت الأسوأ لدى جماهير بطل مصر الموسم الماضي بخماسية نظيفة.





ماذا فعل الأهلي في أول لقاء تاريخي أمام صن داونز ؟





وكان أول لقاء تاريخياً يجمع الأهلي وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2001، وتحديداً نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، ليتوج المارد الأحمر باللقب الأفريقي.





ذكريات الخسارة الأسوأ في تاريخ الأهلي



وعلى نفس السياق كانت أخر مواجهات الأهلي والفريق الجنوب أفريقي محملة بذكرى هي الأسوأ في تاريخ خسائر الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تلقى الشياطين الحمر هزيمة قاسية في لقاء ذهاب دور ربع نهائي المسابقة بجنوب إفريقيا 5-0 وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف في لقاء العودة، وودع البطولة.