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ريال مدريد ضد برشلونة .. تكافؤ كبير في مواجهات زيدان مع كيكي سيتين

السبت 29/فبراير/2020 - 05:13 ص
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زيدان ضد سيتين
زيدان ضد سيتين
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء غداً الأحد 1 مارس، مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإسباني.


ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، مقابل 53 نقطة لريال مدريد، لذلك ستمثل المباراة نقطة فاصلة في صراع الحصول على لقب الليجا لهذا الموسم.



مواجهات زيدان ضد سيتين


وتعد تلك المباراة هي الأولى بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وكيكي سيتين كمدرب لبرشلونة.


كما الكسيكو القادم، هي المباراة السابعة بين زيدان وسيتين بشكل عام، حيث تقابلا من قبل في 6 مواجهات، حينما أشرف سيتين على تدريب فريقي لاس بالماس وريال بيتيس.



وواجه زيدان نظيره سيتين ثلاث مرات عندما كان الأخير مدرباً للاس بالماس، مثلها حينما أشرف على ريال بيتيس.


ويسود التكافؤ على المواجهات المباشرة بين زيدان وسيتين، حيث تغلب زيدان مرتين، مقابل مرتين لسيتين، وإنتهت مواجهتين بالتعادل.


وتعود أولى المواجهات بينهما لمارس عام 2016، وفاز ريال مدريد على فريق لاس بالماس بنتيجة 2-1.



كانت ثاني المباريات بين زيدان وسيتين في شهر سبتمبر عام 2016 حين تعادلا بهدفين لهدفين بملعب سانتياجو بيرنابيو، وتكرر التعادل بين ريال مدريد ولاس بالماس في الدور الثاني بنتيجة 3-3.


وجمعت رابع المواجهات بين ريال مدريد وريال بيتيس في سبتمبر عام 2017 بملعب سانتياجو بيرنابيو وتغلب ريال بيتيس بهدف نظيف.


وكانت خامس المواجهات في لقاء الدور الثاني وفاز ريال مدريد بنتيجة 5-3 في شهر فبراير عام 2018.



فيما كانت آخر المواجهات بين زيدان وسيتين في شهر مايو عام 2019 وتغلب ريال بيتيس بهدفين دون رد.
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