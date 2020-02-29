ريال مدريد ضد برشلونة .. لاعبون يغيبون عن الكلاسيكو







يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء غداً الأحد، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.





وتمثل المباراة نقطة فاصلة في صراع الحصول على الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث يتقدم برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.





وسيعني فوز برشلونة إبتعاده بفارق 5 نقاط في الصدارة، بينما سيعني فوز ريال مدريد عودته للصدارة مرة أخرى بفارق نقطة، بينما سيبقى التعادل الحال كما هو عليه.





وعلى صعيد أخبار الفريقين، أعلن الجهاز الطبي لبرشلونة بالأمس جاهزية قلب دفاع الفريق جيرارد بيكيه للمباراة، بعد أن كانت تحوم الشكوك حلو مشاركته بسبب الإصابة.





وتشهد قائمة الفريقين العديد من الغيابات الهامة والمؤثرة قبل لقاء الكلاسيكو المنتظر، نبرزها لكم من خلال التقرير التالي.





غيابات ريال مدريد





ماركو أسينسيو:

غائب منذ بداية الموسم بسبب إصابة بقطع في وتر أكيلس، وسيتواصل غيابه لفترة أخرى.





إيدين هازارد:

بعد إصابة طويلة، عاد للمشاركة ولكنه أصيب مجدداً في لقاء ليفانتي بكسر في شظية القدم، وسيغيب عن الفريق لمدة شهرين.





رودريجو جوس:

تلقى بطاقة حمراء في مباراة فريق "ريال مدريد ب" الماضية، ووفقاً للوائح الليجا، لا يحق له المشاركة في المباراة.







غيابات برشلونة





سيرجي روبيرتو:

مصاب في وتر عضلة الفخذ الأيمن، ومازال أمامه 3 أسابيع للعودة مرة أخرى.





جوردي ألبا:

أصيب خلال مباراة خيتافي يتمزق في عضلات الفخذ وقد يعود خلال أيام قليلة، أو يدخل قائمة المباراة ولكن دون المشاركة كأساسي.







عثمان ديمبلي:

أصيب منذ فترة بقطع في عضلات الفخذ، وسيغيب حتى نهاية الموسم بعد أن أجرى عملية جراحية.





لويس سواريز: