موعد مباراة تشيلسي وبورنموث والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع







يستضيف ملعب فيتاليتي مباراة قوية تجمع بين نادى بورنموث صاحب الأرض والجمهور ونظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم اندريه مارينير.





موعد مباراة تشيلسي وبورنموث والقنوات الناقلة



يحل فريق تشيلسي ضيف ثقيل على بورنموث فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي امام بورنموث



حراسة المرمى : كاباييرو



خط الدفاع : أزبيلكويتا، رودريجيز، كريستنسين



خط الوسط : جيمس، جورجينيو، كوفاسيتش، الونسو



خط الهجوم : ماونت، جيرو، باركلي