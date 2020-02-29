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هكذا تحايل حسن شاكوش على قرار هاني شاكر بمنعه من الغناء في حفل زفاف ابنة شيرين وجدي

السبت 29/فبراير/2020 - 04:31 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تحايل مطرب المهرجانات حسن شاكوش،  على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسقية بمنعه من الغناء، خلال حفل  زفاف ابنه كابتن مدحت شلبي والمطربة شيرين وجدي.

واستعان شاكوش، بالـ "دي جي" لترديد أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" بدلًا من الغناء لايف في حفل الزفاف فيما تفاعل الجمهور مع شاكوش، بشكل لافت للنظر حيث رقص الكثيرون على الأغنية,.

يشار إلى أن نقيب المهن الموسيقية اتخذ قرارًا بمنع أغاني المهرجانات وعدم الاستعانة بهم في أي حفلات أو منشآت سياحية متوعدًا من يخالف قراره  باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



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