هكذا تحايل حسن شاكوش على قرار هاني شاكر بمنعه من الغناء في حفل زفاف ابنة شيرين وجدي

تفاعل الجمهور مع شاكوش، بشكل لافت للنظر حيث رقص الكثيرون على الأغنية,.



يشار إلى أن نقيب المهن الموسيقية اتخذ قرارًا بمنع أغاني المهرجانات وعدم الاستعانة بهم في أي حفلات أو منشآت سياحية متوعدًا من يخالف قراره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واستعان شاكوش، بالـ "دي جي" لترديد أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" بدلًا من الغناء لايف في حفل الزفاف فيما