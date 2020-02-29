كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي







يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نادي واتفورد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول أمام واتفورد على أرضية ملعب فيكارج رود.



يسعى الريدز لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل استمرار سجلة الخالي من الهزائم حتى الأن في الدوري الإنجليزي.





بينما يسعى واتفورد لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتة في الهروب من شبح الهبوط في الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي



تقام مباراة ليفربول أمام واتفورد مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي



وتذاع مباراة ليفربول أمام واتفورد عبر قناة Bein Sport hd 2.





تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد



ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أليسون بيكير.



خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.



خط الوسط: فينالدوم، ميلنر، تشامبرلين.



خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني.