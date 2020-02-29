محمد صبحي يروي ذكرياته مع لينين الرملي (فيديو)



وأضاف صبحي خلال لقاءه ببرنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يعرض على فضائية "cbc"، أمس الجمعة:" تعرفنا على بعض في معهد السينما.. كان فيه بعض المحاضرات بيتجمع فيها الأقسام الثلاثة النقد والديكور والتمثيل والإخراج.. وظل لينين سنتين يتابعني ويضحك".



وتابع صبحي: "في السنة الثالثة بدأ يتكلم معايا، وفور تخرجي عملت مسرحية هامليت، واكتشفت إني غيرت منه لعشقه للمسرح ،وبعدها اقترح علي تقديم مسرح عالمي، ومن هنا عرفت إن لينين مفكر وليس مؤلف".



علق الفنان محمد صبحي، على رحيل صديقه لينين الرملي، قائلا: "حلمنا مع بعض ودرسنا مع بعض وكبرنا مع بعض"