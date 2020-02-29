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محمد صبحي يروي ذكرياته مع لينين الرملي (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 06:29 ص
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محمد صبحي
محمد صبحي
مروة عبدالعزيز
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علق الفنان محمد صبحي، على رحيل صديقه لينين الرملي، قائلا: "حلمنا مع بعض ودرسنا مع بعض وكبرنا مع بعض"

وأضاف صبحي خلال لقاءه ببرنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يعرض على فضائية "cbc"، أمس الجمعة:" تعرفنا على بعض في معهد السينما.. كان فيه بعض المحاضرات بيتجمع فيها الأقسام الثلاثة النقد والديكور والتمثيل والإخراج.. وظل لينين سنتين يتابعني ويضحك".

وتابع صبحي: "في السنة الثالثة بدأ يتكلم معايا، وفور تخرجي عملت مسرحية هامليت، واكتشفت إني غيرت منه لعشقه للمسرح ،وبعدها اقترح علي تقديم مسرح عالمي، ومن هنا عرفت إن لينين مفكر وليس مؤلف".
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الكلمات المفتاحية

محمد صبحي لينين الرملي الفجر

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