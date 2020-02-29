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موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 29/فبراير/2020 - 03:37 ص
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النصر ضد الهلال
النصر ضد الهلال
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الهلال، يوم 20 مارس القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويقدم الهلال آداء جيد منذ بداية مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين وحتى الجولة ال20، بعدما عزز صدارته لترتيب الدوري بفوز ثمين على التعاون، بهدف دون رد، فيما سقط النصر في فخ التعادل أمام نظيره الأهلي، بهدفين لمثلهم، في ذات الجولة.


موعد مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي:-

ومن المقرر أن يقام ديربي الرياض بين النصر والهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.


وكان فريق النصر قد حقق فوزا ثمينا على الهلال، بهدفين مقابل هدف، عن طريق مهاجم الزعيم كارلوس إدواردو، فيما أحرز هدفي النصر، المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.


ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 47 نقطة، بعد مرور 20 جولة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.
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