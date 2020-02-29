بعد غياب سنوات.. شيرين وجدي تغني "لو بينا إيه" في حفل زفاف ابنتها

















احتفلت المطربة شيرين وجدي، بزفاف ابنتها نهلة مدحت شلبي، مساء أمس بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهره، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم الفن.وحرصت شيرين وجدي، على الغناء في حفل زفاف ابنتها نهلة مدحت شلبي، عدة أغاني، ومن ضمنهم أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه"، مع وصلة رقص بينهما.وحضر حفل الزفاف مجدي عبد الغني، الإعلامية اسماء مصطفى، شريهان ابو الحسن، خالد صلاح، عمرو الليثى، مفيد فوزي.يشار إلي أن النجمة شيرين وجدي، ابتعدت لسنوات كثيرة عن الساحة الغنائية حيث كانت واحدة من من أهم النجمات على الساحة الغنائية المصرية والعربية.