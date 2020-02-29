برلماني يصدم سكان عقارات الإيجار القديم (فيديو)

علق إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، على قانون الإيجار القديم، خلال لقاءه على فضائية "القاهرة والناس" قائلًا:" اللي ساكن في شقة إيجارها 5 جنيه.. عايش حرام وبياكل حرام".





جاء ذلك تعليقا على قانون الإيجار القديم الذي يناقشه البرلمان حاليا.





الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم حاليا في لجنة الإسكان بالبرلمان ويتم مناقشته بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة واللجنة الدستورية والتشريعية.





وعقب الانتهاء من مناقشات القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه وإقراره.