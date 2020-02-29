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احذر مخاطر شراء الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

السبت 29/فبراير/2020 - 04:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف هاني جيد، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن خطورة بيع الذهب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "جيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة: "المستهلك يشتري من شخص مجهول ويمكن أن يكون المعروض ليس ذهبًا أو عيار مختلف، وليس لديه الدمغة أو الموازين خاطئة"، بالإضافة أنه من الممكن أن يحدث أثناء عملية البيع ظهور لصوص لأخذ الذهب دون مقابل.

وأكد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أنه يجب الاحتفاظ بفاتورة عند شراء القطع الذهبية حتى يُحفظ حق المستهلك، متابعًا: "الفاتورة تؤكد أن البضاعة مضمونة 100%".
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فيس بوك شعبة الذهب شراء الذهب

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