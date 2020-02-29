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مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 02:46 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
مروة عبدالعزيز
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالقومية العربية، ويتحدث دائما عن الأمن القومي العربي، وإنهاء جميع المشاكل العربية، وطي صفحة الماضي.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "هدف الرئيس السيسي يلقى قبولا لدى الشعب العربي، والدول العربية دفعت ثمن ما سُمي بالربيع العربي من أرضها ووحدتها واستقرارها وثرواتها".

وتابع عضو مجلس النواب: "الرئيس السيسي يتبنى مشروعًا وطنيًا قوميًا؛ وهو ما سيقودنا إلى الوحدة الكبرى" معقبًا: "نحن لا نختلف عن أوروبا أو أى قارة بالعكس لدينا قواسم مشتركة من تاريخ وجغرافيا وقيم ومثل".
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الكلمات المفتاحية

مصطفي بكري مشروع قومي عربي السيسي

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