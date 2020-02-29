عاجل.. السيطرة على حريق هائل في "مول" تجاري بطنطا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في الغربية، من السيطرة على حريق هائل في مول تجارى بشارع سعيد بمدينة طنطا.





وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل في مول تجاري بشارع سعيد مع شارع محب بطنطا.





على الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعمارات المجاورة.