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فاروق حسني يقدم اقتراحًا للحد من الكثافة السكانية (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 05:50 ص
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فاروق حسني
فاروق حسني
مروة عبدالعزيز
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طالب الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بوضع نص في القانون يضمن مزايا وحوافز إيجابية للأسرة التي تنجب طفلًا واحدًا أو طفلين، على أن يتم وضع آليات عقابية في حالة الطفل الثالث.

وأَضاف حسني خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "علشان الدولة تعيش لازم يكون عندنا قانون يوقف طوفان كثرة الإنجاب.. وذلك لكي تتمكن الدولة من توفير رعاية صحية واجتماعية وتعليمية جيدة للمواطنين؛ ويجب وضع قانون للحد من كثرة الإنجاب".

وأشار إلي أن الأزهر كيان مهمًا جدًا سياسيًا من أجل دولة إسلامية صحيحة، متابعًا: "الدولة المدنية في مصر بأمان لأن هناك كفاحًا من أجلها، وشبح الإخوان مازال موجودًا لكنه كامنًا".
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الكلمات المفتاحية

فاروق حسني الكثافة السكانية الفجر

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