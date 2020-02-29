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بشرى سارة من "حماية المستهلك" للحاجزين للعمرة

السبت 29/فبراير/2020 - 07:14 ص
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راضي عبدالمعطي
راضي عبدالمعطي
مروة عبدالعزيز
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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحاجزين للعمرة أو لزيارة المملكة العربية السعودية لهم حقوق مادية لدى شركات السياحة.

جاء ذلك تعليقا على قرار المملكة العربية السعودية الخاص بوقف رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن المادة 25 من القانون 181 لعام 2018، تلزم المورد، ومقدم الخدمة بتعويض أو رد مقابل الخدمة للشخص، إذا لم يتم تقديمها بالشكل المناسب له.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "يجب على شركات السياحة إما استرداد قيمة الحجز، أو إعطاء مستند يضمن حق المواطن في السفر فور زوال السبب".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حماية المستهلك الحاجزين للعمرة

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