محمد صبحي يكشف تفاصيل مسرحية "وجهة نظر"









وأشار إلى أنه سعد جدًا بآداء دور المكفوف، واستمتع جدا بالمشهد في مكتب الفنان محمود أبو زيد رحمه الله تعالى.



يذكر أن "صبحي''، قدم العديد من الأعمال الفنية منها كيمو، فرصة العمر، رحلة المليون، يوميات ونيس، شملول، ملح الأرض.





كشف الفنان محمد صبحي، عن بعض تفاصيل مسرحية "وجهة نظر موضحًا أنها كانت في الأساس فيلمًا للمخرج صلاح أبو سيف.وأضاف صبحي خلال لقاءه التلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية CBC قائلا: "الحقيقة فضلنا سنة ننتظر طرح الفيلم، بس حصل فيه مشاكل مش متذكرها، فقولتلوا وجهة نظر دي مسرح مش سينما بلاش نخسرها ويلا نعملها مسرح".وتابع، تحدثت مع "صلاح أبو سيف ووافق فورًا على تحويلها لمسرحية على أن تقدم سينمائيًا فيما بعد وكانت أسرع مسرحية كتابة، مشيرًا إلى أنه كان بها صعوبة في الشخصيات.