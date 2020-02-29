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جوجل يحتفل بـ"السنة الكبيسة".. تعرف عليها

السبت 29/فبراير/2020 - 02:16 ص
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الفجر
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احتفل محرك البحث الشهير جوجل، بالسنة الكبيسة، حيث وضع في صدارة صفحة البحث صورة تعبيرية تشير إلى يوم 29 فبراير، والذي يوافق اليوم السبت.

الجدير بالذكر أن السنة الكبيسة هي سنة عدد أيامها 366 يوما مع العلم أن السنة عدد أيامها 365 يوما ولكن لأن الأرض تستغرق في دورتها حول الشمس 365 يوما وربع اليوم فقد تقرر جمع هذه الأرباع واضافتها في السنة الرابعة لكي يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية.

وتتميز السنة الكبيسة بأن شهر فبراير يكون 29 يومًا وليس 28 كما هو معتاد في السنة العادية.
جوجل يحتفل بـ"السنة الكبيسة".. تعرف عليها
جوجل يحتفل بـ"السنة الكبيسة".. تعرف عليها
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الكلمات المفتاحية

محرك جوجل جوجل السنة الكبيسة

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