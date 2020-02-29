أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيطاليا

نصحت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى إيطاليا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.