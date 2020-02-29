ساديو ماني يتحدث عن أسرته وبداية حياته الكروية حتي الانضمام لصفوف ليفربول

قال ماني:"عائلتي رفضوا ان العب الكرة وتوجب عليّ الذهاب للمدرسة لذا لقد اثبت خطئهم الآن، ‏لو نظرت الى من أين أتيت من قرية صغيرة في عاصمة السنغال "داكار" فكانت بدايتي صعبة جداً لكن ذلك جزء من الحياة ولديك حلماً وتريد المواصلة كل يوم عليك ان تتحلى بالإيمان بنفسك ولاتستسلم ابداً وهذا الشيء الأساسي وان تضع ماتريده في ذهنك لعبت في النمسا ثم ذهبت الي ساوثهامبتون ومن بعده انا هنا في صفوف نادي ليفربول".

قال ماني:"عائلتي رفضوا ان العب الكرة وتوجب عليّ الذهاب للمدرسة لذا لقد اثبت خطئهم الآن، ‏لو نظرت الى من أين أتيت من قرية صغيرة في عاصمة السنغال "داكار" فكانت بدايتي صعبة جداً لكن ذلك جزء من الحياة ولديك حلماً وتريد المواصلة كل يوم عليك ان تتحلى بالإيمان بنفسك ولاتستسلم ابداً وهذا الشيء الأساسي وان تضع ماتريده في ذهنك لعبت في النمسا ثم ذهبت الي ساوثهامبتون ومن بعده انا هنا في صفوف نادي ليفربول".

وأضاف ساديو ماني:" شعبية ليفربول أصبحت كبيرة في السنغال لم يكن الأمر كذلك قبل سنتين، لقد كانوا يشجعون مدريد او برشلونة لكن الان الجميع يشجع ليفربول. عندما يلعب ليفربول أشبه عندما يلعب المنتخب الوطني واذا سنفوز باللقب فسيكون ذلك كبيراً انا احب السنغال كثيرا، لا احب الحديث ‏عن أعمالي الخيرية في البلد لا احب التحدث عن ذلك، انا لست السبب فيهم. هؤلاء الناس كانوا بحاجة لمثل هذه الأمور وكنت موجوداً لمساعدتهم، لا استحق الثناء في ذلك".