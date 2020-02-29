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"الكاثوليكي للسينما" يكرم زكي فطين عبد الوهاب.. والأخير: "أشكر جميع من وقفوا بجانبي في مرضي"

السبت 29/فبراير/2020 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي - تصوير: مصطفى الديب
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كرم المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 68 مساء اليوم، الفنان زكي فطين عبد الوهاب، بمنحه جائزة الأب يوسف مظلوم.

وعبر زكي فطين عن امتنانه وسعادته الشديد بحصوله على الجائزة قائلًا للحضور: "أشكر كل القائمين على المهرجان وجميع  من وقف بجانبي في مرضي".

وكرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من ميشيل ماهر ومجدي سامي، عددًا من الفنانين لمشوارهم الفني الكبير خلال حفل افتتاح الدورة الـ 68 المهداه للمخرج الراحل سمير سيف، والتي تقام في الفترة ما بين 28 من شهر فبراير الحالي حتى 6 مارس المقبل، حيث تمنح جائزة الريادة السينمائية لكلا من، الزعيم عادل إمام، الفنانة نيللى، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبد الغفور.

وتشهد الدورة الـ 68، مشاركة خمسة أفلام فى المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل ٣٣ فيلماً قد عُرضت بشكل تجارى فى عام 2019.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.


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