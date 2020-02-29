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"صناعة النواب": مصر مرت بأزمات متتالية منذ 2011

السبت 29/فبراير/2020 - 01:22 ص
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فرج عامر
فرج عامر
أمنية فوزي
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة في مصر مرت بأزمات متتالية منذ عام 2011، موضحًا أن الصناعة المصرية مرت بفترات صعبة جدًا، لافتًا إلى أن الانفلات الأمني في 2011 أثر على الصناعة بشكل كبيره.

وأضاف "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الصناعة تأثرت بأزمة الوقود أيضًا، وبعدها الإصلاح المالي "التعويم".

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "أغلقت مصانعي لمدة 10 أيام احتجاجًا على سياسة جماعة الإخوان"، لافتًا إلى أن هناك حالة انتعاش في الصناعة والاقتصاد المصري مؤخرًا".
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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس النواب لجنة الصناعة

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