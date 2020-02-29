وفد كنسي يقدم العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

قدم وفد كنسي برئاسة الأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، مساء الجمعة، العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.





و محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير 2011، وقد ولد مبارك في 4 مايو 1928، وتوفى عن عمر يناهز 91 عامًا.





يذكر أن الرئيس الراحل، قد وافته المنية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة في مستشفي المعادي العسكري.