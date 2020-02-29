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مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة ليفربول وواتفورد السبت 29 / 2 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 29/فبراير/2020 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي واتفورد اليوم السبت 29 فبراير ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي واتفورد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيكارج رود.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي واتفورد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، روبيرتسون
الوسط: تشامبرلين، فابينيو، فينالدوم
الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها فريق الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي واتفورد في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق هو الأخر في الدوري حتى الآن.
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