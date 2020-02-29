Advertisements
مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز السبت 29 / 2 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا
السبت 29/فبراير/2020 - 01:06 ص
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.
ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، مساء اليوم 29 فبراير الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية للبطولة القارية.
ويدخل الأهلي المباراة وسط جماهيره، أملًا في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل الارتياح بمباراة العودة.
وإلتقى الفريقين بنفس الدور الموسم الماضي، وحقق صن داونز تأهلًا على حساب الأهلي بعدما فاز بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.
موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال إفريقيا
وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم 29 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
Advertisements