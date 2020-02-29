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مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي السبت 29 / 2 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 01:01 ص
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الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي
الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي
علي خلاف
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يحل الفريق الكروي الأول بنادي النجم الساحلي التونسي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم السبت، أمام مضيفه الوداد الرياضي المغربي ، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الوداد الرياضي المغربي ضد النجم الساحلي التونسي مساء اليوم السبت 29 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 رجب 1441 هجريًا في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب «مركب محمد الخامس» ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر قناة «beIN Sports HD 1».


غيابات قمة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي

وفي سياق متصل يدخل فريق الوداد الرياضي المغربي صاحب الأرض والضيافة لقاء الليلة مفتقدا خدمات كلا من "أشرف داري، محمد ناهيري وصلاح الدين سعيدي" بسبب الإصابة، بينما يغيب لنفس العلة عن الضيوف فريق النجم الساحلي التونسي الثنائي أمير عمراني والحارس وليد كريدان.


قائمة النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي

يذكر أن المدرب المدرب التونسي قيس الزواغي قد كشف عن قائمة فريقه النجم الساحلي التي سافرت إلى المغرب لخوض لقاء الوداد الرياضي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ضمت 20 لاعبا جاءوا على النحو التالي:


حراسة المرمى: أشرف كرير، مكرم البديري

في خط الدفاع :وجدي كشريدة، علية البريقي، مرتضى بن وناس، أحمد الرداوي، عمر كوناطي،بهاء الدين السلامي، صدام بن عزيزة

خط الوسط :أمين بن عمر، محمد المثناني، مالك بعيو،إيهاب المساكني، ماهر الحناشي، فراس بالعربي

في الهجوم: داروين غونزاليس،رضوان زردوم، ياسين الشيخاوي، سليمان كوليبالي، كريم العريبي.
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