تعليق ناري لعمرو أديب على مقتل جنود أتراك في ليبيا وسوريا



وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "mbc مصر": "روسيا اليوم أرسلت قوات بحرية إلى السواحل السورية، لأنهم قرروا دعم دمشق، وأردوغان قال لكل المهاجرين السوريين اللي على الحدود من يريد أن يسافر إلى اليونان لم يتم منعه".



وتابع: "تركيا فتحت حدودها البرية والبحرية للاجئين للعبور إلى أوروبا.. وبالفعل بدأت المراكب نقلهم إلى أوروبا والجزر اليونانية، وهؤلاء هيموتوا من البرد أو يموتوا غرقا.. إنها مأساة".



علق الإعلامي عمرو أديب، على مقتل عدد من الجنود الأتراك في سوريا وليبيا، قائلا: "أردوغان رجعله 36 جثة بجانب الجرحى، ومش قادر يعمل حاجة مع الجيش الروسي".