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تعليق ناري لعمرو أديب على مقتل جنود أتراك في ليبيا وسوريا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:00 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
مروة عبدالعزيز
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علق الإعلامي عمرو أديب، على مقتل عدد من الجنود الأتراك في سوريا وليبيا، قائلا: "أردوغان رجعله 36 جثة بجانب الجرحى، ومش قادر يعمل حاجة مع الجيش الروسي".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "mbc مصر": "روسيا اليوم أرسلت قوات بحرية إلى السواحل السورية، لأنهم قرروا دعم دمشق، وأردوغان قال لكل المهاجرين السوريين اللي على الحدود من يريد أن يسافر إلى اليونان لم يتم منعه".

وتابع: "تركيا فتحت حدودها البرية والبحرية للاجئين للعبور إلى أوروبا.. وبالفعل بدأت المراكب نقلهم إلى أوروبا والجزر اليونانية، وهؤلاء هيموتوا من البرد أو يموتوا غرقا.. إنها مأساة".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا سوريا وتركيا سوريا جنود أتراك

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