مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة ليفربول وواتفورد السبت 29 / 2 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز







يلتقي فريق تشيلسي، أمام نظيره نادي بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة تشيلسي وبورنموث على أرضية ملعب دين كورت.



يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل استعادة توازنه مره أخرى في البريميرليج، وضمان المركز الرابع من أجل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.





بينما يحاول بورنموث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الهروب من النفق المظلم.





موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي



تقام مباراة تشيلسي أمام بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وتشيلسي في الدوري الإنجليزي



وتذاع مباراة تشيلسي أمام بورنموث عبر قناة Bein Sport hd 2.