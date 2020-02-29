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وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك

السبت 29/فبراير/2020 - 01:40 ص
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وزير النقل السابق في عزاء مبارك
وزير النقل السابق في عزاء مبارك
كرستينا عياد
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شارك كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وأحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك. 

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.
وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك
وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك
وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك
وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك
وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك
وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل السابق عزاء مبارك المترو

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