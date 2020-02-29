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2200 بالقاهرة.. تعرف على عدد أصوات النقابات الفرعية للمهندسين

السبت 29/فبراير/2020 - 05:29 ص
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نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
أسماء قورة - آيات عامر
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أجرت نقابة المهندسين، انتخابات التجديد النصفي على مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية شُعب: "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة" حيث كانت المنافسة بين 762 مهندسًا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدًا. 

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، العديد من المشاهد التي تعكس حالة الديمقراطية التي تتم في أجواءها انتخابات النقابة، حيث شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جو أسري حيث بلغ غدد الناخبين 2200 صوت.

وشهدت النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة 971 صوت في جو ساده الإشراف القضائي الكامل، بينما شهدت النقابة الفرعية للمهندسين بأسوان إقبالا مقبول حيث بلغ عدد الأصوات 845 ناخبًا، واحتلت النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية عدد أصوات كبير بين باقي النقابات ليبلغ عدد الأصوات 2609.

وبالنسبة للنقابة الفرعية للمهندسين بالدقهلية فاحتلت المرتبة الثانية بعد الإسكندرية ليبلغ عدد الأصوات 2205، بينما شهدت النقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد 652 صوتًا، أما النقابة الفرعية للمهندسين بالسويس جاء عدد الأصوات بها في انتخابات التجديد النصفي 994 صوتًا.

ونافس 431 مهندسًا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدًا، ففي شعبة الكهرباء كان التنافس بين 74 منافسًا فوق السن و31 تحت السن، وتنافس 56 منافسًا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، وتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسًا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فنافس 19 مرشحًا فوق السن و6 تحت السن، كما شهدت تنافس 17 مرشحًا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية.

و بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن، وتنافس 99 مرشحًا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، بواقع 27 منافسًا من شعبة كهرباء، و23 من شعبة ميكانيكا، و16 من الشعبة المدنية، و13 من شعبة العمارة، و20 منافسًا في كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
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الكلمات المفتاحية

لنقابة المهندسين انتخابات تجديد نصفي المهندسين

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