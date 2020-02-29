المركز الكاثوليكي للسينما يهدي صلاح عبد الله جائزة الريادة السينمائية













كرم المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 68، مساء أمس الفنان صلاح عبد الله بجائزة الريادة السينمائية.وأعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته الشديدة بهذا التكريم، كما شكر كل القائمين على المهرجان.يشار إلي أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، قد أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا"، الذي يعرض حالياً في السينما، وهو من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.