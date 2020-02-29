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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية

السبت 29/فبراير/2020 - 01:07 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 29 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، مع أمطار خفيفة على الوجه البحري.

وأضافت، أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، ويسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فأوضحت "الهيئة"، أنه يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أنه في مناطق شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وفي جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية
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الكلمات المفتاحية

حالة الطقس امطار الطقس الجمهورية أخبار

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