مواجهات قوية في مجموعة الاسكندرية والبحيرة في القسم الثالث



تقام اليوم السبت مواجهات قويه بالقسم الثالث، حيث تشهد المجموعة الحادية عشر، لقاءات فريق مركز شباب كوم حماده مع فريق مركز شباب القباري علي ملعب الاول ، ويحتل مركز شباب كوم حماده المركز الرابع برصيد 41، بينما يحتل القباري المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط.



وشهدت الجولة السابقة، فوز نادي كوم حماده على شباب كوم حماده، 1-0.

في حين تعادل فريق القباري في الجوله السابقه 2/2 مع فريق مركز شباب المعمورة.



كما يلعب اليوم مركز شباب المعمورة مريق ع فنهضه العامريه في مواجهه مرتقبة حيت يحتل العامرية المركز الثامن برصيد 30 نقطه ويفصله فارق الأهداف عن مركز شباب المعموره الذي يحتل المركز التاسع.



ويلتقي أيضا مركز شباب العبور مع نظيره سبورتنج ويحتل سبورتنج الصداره برصيد 47 بينما يحتل مركز شباب العبور المركز العاشر برصيد 30.



ويلتقي أيضا مركز شباب حوش عيسى مع الترام ويحتل الترام المركز الثاني برصيد 47 ويحتل حوش عيسى المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.



ويلتقي بولين صاحب المركز الثاني عشر برصيد 28مع كفر الدوار الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.





ويتلقي مياه البحيره صاحب المركز الثالث برصيد 45 مع نظيره رشيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.



ويحل نادي كوم حماده صاحب المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة ضيفا على نادي بدر صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة.



واخيرا يحل ايتاي البارود صاحب المركز السادس برصيد 34ضيفا علي اسكندريه للبترول صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة.





ترتيب المجموعة الحادية عشر



1/سبورتنج 47 نقطة

2/الترام نقطة

3/مياه البحيره 45 نقطة

4/م شباب كوم حماده 41 نقطة

5/اسكندريه للبترول 38 نقطة

6/ايتاي البارود 34 نقطة

7/بدر 32 نقطة

8/العامريه 30 نقطة

9/مركز شباب المعموره 30 نقطة

10/العبور 30 نقطة

11/كفر الدوار 29 نقطة

12/بولين 28 نقطة

13/نادي كوم حماده 27 نقطة

14/رشيد23 نقطة

15/حوش عيسى 23 نقطة

16/القباري 7 نقاط