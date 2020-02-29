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عمرو أديب: وضع مفاوضات سد النهضة مقلق

السبت 29/فبراير/2020 - 05:32 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على عدم مشاركة إثيوبيا ف جولة مفاوضات سد النهضة بواشنطن، قائلا: "الأمر يزعل، ويضايق، ويقلق".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإعلام الإثيوبي لديه مشكلة مع توقيع اتفاقية سد النهضة، معقبا: "الأثيوبيين بيقولوا الأمريكان مش هيلووا دراعنا".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن عدم حضور الإثيوبيين جلسة المفاوضات كان أمرًا غير متوقعًا، حيث كان من المقرر أن يكون التوقيع أمس، مؤكدا أن وضع مفاوضات سد النهضة مقلق.
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مفاوضات سد النهضة مصر عمرو أديب أخبار إثيوبيا

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