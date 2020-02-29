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بـ"الطوارئ وغرف العزل".. جامعة بني سويف تستعد لمواجهة "كورونا"

السبت 29/فبراير/2020 - 06:13 ص
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الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الجمعة، تشكيل لجنة برئاسته لإدارة الأزمات، أعدت خطة طوارئ للتعامل السريع والفوري مع أي احتمالات لظهور العدوى بفيروس كورونا، وتنقسم الخطة على مرحلتين الأولى وقائية، والثانية احترازية.

وقال "منور"، أنه الخطوة الأولى هي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال رفع مستوى الوعي الصحي، عبر إطلاق حملات توعية، بداية من الفصل الدراسي الثاني لتوعية الطلاب والعاملين بمدى خطورة الفيروس، وكيفية مقاومته والحد من انتشاره.

وأضاف رئيس جامعة "بني سويف، أن الخطوة الثانية هي اتخاذ إجراءات احترازية، وعند الاشتباه في أي حالة، سيتم توفير غرف عزل مجهزة طبقًا للمواصفات الطبية، ومعملًا مجهزًا على أعلى مستوى، وهذه الغرف معدة لاستقبال الحالات ليتم أخذ وتحليل العينات والتنسيق على مدار الساعة مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية متخصصة لمتابعة الحالات المشتبه بها، وتدريبها من قبل متخصصين على كيفية التعرف على حالات الاشتباه، تزامنًا مع إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي، ورفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ، بعد حصر الموارد اللوجيستية، وتوفير مخزونًا كافيًا من الكمامات والأدوات الطبية اللازمة.

يُذكر أنه مع بداية ظهور الفيروس تابع الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتواجدين بالصين حتى رجوعهم إلى مصر.
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