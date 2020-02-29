أخبار الزمالك اليوم: فوز جديد على الترجي.. رسالة نارية من مرتضي منصور. موعد مباراة الزمالك المقبلة

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 28 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحقيق فوز جديد على الترجي ورسالة نارية من مرتضى منصور وتحذير من ميدو للزمالك من الترجي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحقق فوز جديد على الترجي في دوري أبطال

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





مدرب الترجي يوجه رسالة نارية للزمالك

شهدت مباراة الزمالك والترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، اعتراضات قوية من جانب الجهاز الفني للفريق التونسي واللاعبين، على الحكم المغربي رضوان جيد، عقب نهاية المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.





ووجه معين الشعباني رسالة لجماهير الزمالك عقب انتهاء مباراة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، حيث أشار للجماهير بإشارة مفادها انه فريقه سوف يفوز على بثنائية نظيفة في لقاء الإياب وسيتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالفوز الكبير على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال ٨ من دوري أبطال إفريقيا.





وأثنى وزير الرياضة على أداء اللاعبين طوال شوطي المباراة، والتغلب على خصم قوي وعنيد مثل نادي الترجي التونسي والفوز بنتيجة كبيرة متمنيًا حسم مباراة العودة الجمعه المقبل بتونس والصعود للدور قبل النهائي.





أول تعليق من كارتيرون عقب الفوز على الترجي

علق الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعد الفوز على الترجي 3-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال كارتيرون في تصريحاته اليوم: راضي ومبسوط من المكسب..المباراة كانت صعبة من اليداية للنهاية لم نحسم التأهل بعدولقاء العودة صعب للغاية ويحتاج منا مجهود مضاعف لان المباراة ستكون صعبة وأجواء الجماهير ستكون كبيرة لذلك علينا تقديم أداء بطولي هناك.





واضاف: أول ٢٠ دقيقة كان عندنا صعوبة..هدف أوناجم قلب المباراة لنا وسيطرنا..الشوط الثاني واصلنا الضغط ولاعبي الترجي لجأوا للتدخلات وحصلوا على انذارات عديدة وطرد أحداللاعبين وكانت تغييراتنا هجومية

ردا على السؤال حول سيناريو الاهلي والترجي والخسارة بثلاثية في لقاء الاياب من قبل قال : هذه النسخة من البطولة كلهم سبق وحصلوا على البطولة.. لو اردنا الفوز بالبطولة لازم نخرج البطل .. والتحضير هيبدأ من بكرة لان اللقاء هيكون صعب للغاية.





أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يوجه رسالة للترجي عقب مباراة اليوم

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لوفد نادي الترجي التونسي بعد نهاية مباراة الفريقين اليوم بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتوجه مرتضي منصور لوفد نادي الترجي التونسي بعد نهاية مباراة اليوم موجهاً لهم الشكر متمنياً لهم التوفيق في المباريات القادمة.





واشار مرتضي منصور في رسالته لنادي الترجي على أن اللقاء اليوم كان 90 دقيقة داخل الملعب ولكن هناك روح رياضية بين الفريقين عقب اطلاق صافرة النهاية.





ميدو يحذر الزمالك عقب الفوز على الترجي

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على فوز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبرووووك للزمالك فوز مستحق الزمالك فريق كبير صاحب شخصية قوية".





وأضاف :"أي فريق تاني كان ممكن ينهار بعد البداية السيئة والهدف اللي استقبلناه".





وزاد :"برافو رجال الزمالك والصعود لم يكتمل بعد هناك مباراة في تونس صعبة جدا أمام خصم محترم.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.