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أسعار الدولار أمام الجنيه تستقر اليوم السبت 29-2-2020 بعد خسارته 7 قروش

السبت 29/فبراير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 29-2-2020
أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 29-2-2020
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 29-2-2020، استقرار بعد تراجعات شهدها في تداولات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار تخسر 7 قروش في أسبوع :

 

وحقق سعر الدولار  مقابل الجنيه خسائر بقيمة 7 قروش في تعاملات الأسبوع الماضي بالبنك المركزي.

 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه أفتتح تعاملات الأسبوع الماضي  بالبنك المركزي عند مستويات 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وأنهي تعاملات الأسبوع عند مستويات 15.49 جنيه للشراء 15.59 جنيه للبيع.

 

مستقبل أسعار الدولار  في ظل تلك الارتفاعات:

 

وذكر تقرير صادر عن  بحوث شركة  فاروس  لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الدولار مقابل الجنيه ستواصل تراجعتها بنسبة تتراواح بين 10% إلى 15% خلال الفترة القادمة.

 

وأوضحت "فاروس"، أن تلك التراجعات ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أرباح الشركات.

 

 

سعر الدولار بجميع البنوك اليوم الجمعة 28-2-2020 :

 

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه أستقرار في جميع تعاملات اليوم السبت 29 -2-2020، فقد سجل في البنك الأهلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وعرض في بنوك مصر والأهلى اليوناني  ومصر ايراني  والبنك التجاري الدولي عند مستويات 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

 

وقد مصرف ابو ظبي الأسلامي،  والبنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند مستويات 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار ببنك كريدي اجريكول  ومرف ابو ظبي الأسلامي.

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