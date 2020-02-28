Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:59 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد القاهرة الدولي في السادسة من مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم: فوز جديد على الترجي.. رسالة نارية من مرتضي منصور. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ أقل من ساعتين

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

08:51 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status