"صحة الغربية" تكشف عن حالة المواطن القادم من كوريا الجنوبية

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم توقيع الكشف على المواطن القادم من كوريا الجنوبية، بعد ارتفاع درجة حرارته، وتبين أنه مصابًا بالتهاب حاد في اللوزتين.



وأشار "حميدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم إجراء أشعة وتحاليل له، والتأكد أنه سليمًا تمامًا، وليس مصابًا أو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن حالته تحسنت بعد أن تناول المضادات الحيوية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن زوجة الحالة هي من أبلغت عن ارتفاع درجة حرارة زوجها، موضحًا أن أشعة الصدر التي أجريت للمواطن سليمة 100%، ومن الممكن أن يغادر المستشفى غدا، حيث أن حالته مستقرة تماما.

