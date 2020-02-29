الطالع الفلكي السّبت 29/2/2020..حُدُود أفكَارَكْ!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 21 أمشير قبطى ، 29 شُبَاط رُومى، 6 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وفْعِزّ النهار ومِشْ حَنُدخل من الباب حَنُدخل من السّأف. (أحمد مظهر من فيلم لصوص لكن ظرفاء-1968)

*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الحُوت يُسدّس أورانُوس فى الثّور -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى الحُوت يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين أورانُوس فى الثّور وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الخامسة و13 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





أسلوبك فى التفكير/عطارد (قد) يتغيّر فى نظرتك وتأملك للمشاكل وهذا مُفيد لعثورك على حلول لمشاكل مُستعصيّة خارج الصندوق/أورانُوس ، أفكارعطارد تكون مُبتكرة/أورانُوس خصوصاً للمشاريع الفنيّة كالأزياء أو الديكور أو المجوهرات أوالأفلام سينمائيّة (الثور تحكمه الزّهرة) وتلك الأفكار أو التصاميم فى بدايتها قد تبدوغير مُستساغة من الذوق العام للناس ثم لا يلبث أن يسعون وراءها لإقتنائها، وكوْنَهَا خارج المألوف لايعنى أن تصطدم بتقاليد المُجتمع بل أن تكون تلك الأفكار فى حدود قوانين وأخلاقيّات المُجتمع.





أورانُوس يحكم الأجهزة فائقة التكنولوجيا وعليه فقد تجد أن تحصيلك الدراسى أو المعرفى/عطارد أفضل من خلال الوسائط الإلكترونيّة كهاتفك الذكى أو شبكة الإنترنت/أورانُوس ، كما أن تواصلك مع الآخرين/عطارد يميل أن يكون من خلال الكتابة دون كلام (عطارد فى الحوت يُفضل الإشارة والكتابة على الكلام لصعوبته تحت سطح البحر).





الجانب السلبى لهذا الإتصال (قد) يكون فى رغبة أو ميْل للتواصل أو صنع علاقات أو صداقات/عطارد مع أنواع غير مألوفة من الناس/أورانُوس أو غير مُتوافقة مع المستوى الإجتماعى أو الأخلاقى لنا ، ما قد يتسبب فى خسارة مالية أو إجتماعيّة نتيجة التواصل مع النوع الغلط من الناس ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عبّرعن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الثور: تحسّن عاطفى ، مُؤشرات إيجابية مُبشرة بالخير للعزاب على الجبهة العاطفية ونصيحة بعدم تفويت الفرصة لكن مُتّبعاً للتقاليد والأصول.





برج الجوزاء: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج السّرطان: تدخل الآخرين بشئونك الخاصّة خطأ تتحمل جزءاً منه ، كن حازماً ولاتسمح للآخرين بتجاوز الخطوط الحمراء وأولها شئونك الخاصّة.





برج الأسد: لا تُجبر نفسك على الظهوربمظهر السعيد إن كنت لا تشعر بهذا الشعور ، حاول فهم مشاعر الحبيب ومخاوفه لتصل لجذر المُشكلة.





برج العذراء: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد الأقارب المراهقين المقصّرين، لاداعى للشطط و إلا كانت النتائج عكسيّة.

برج الميزان: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج العقرب: الضحكات مع أسرتك كفيلة بكسرالملل وجعل منزلك جنّة صغيرة على الأرض ، زيارة مُحتملة لضيف غير مُتوقع يُضفى جَوّ من البهجة.





برج القوس: قد يكون ذروة نشاطك هو نفسه يوم عطلتك لتنهى أثقل الأعمال على قلبك ،مشاكل ورادة تتعلق بأسنانك وعليك التوجه للطبيب قبل تفاقم المشكلة.





برج الجدى: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج الدّلو: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الحوت: إحذر تجاوز التقاليد أو التراخى الأخلاقى وإلا عانيْت عواقب وخيمة ، ولا يمكن إلقاء اللوم على النجوم، بل على تلك النّفس الأمّارة بالسّوء.