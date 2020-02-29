Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

السبت 29/فبراير/2020 - 06:48 ص
Advertisements
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما يثار بشأن منع صلاة الجمعة والجماعة في الدول التي انتشر بها فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرأي الديني لا يسبق الرأي العلمي، وأهل الاختصاص.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الأعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المختص.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه إذا قررت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية بأن الخطر داهمًا، وانتشار الفيروس سريع، فإن ما يسري على العمرة يسري على الحج، والجمعة، وكل التجمعات الدينية أو العلمية أو الكروية.

وأضاف: "عندنا أمل في الله قبل رمضان وموسم الحج يرفع الله البلاء عن البشرية جمعاء"، منوها بأن الرأي الديني هنا يتبع الرأي العلمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة أخبار

أخبار تهمك

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة ليفربول مهدد بضياع حلمه في حصد البيرميرليج لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

منذ حوالي 5 ساعات

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. وزير الأوقاف يفتتح دورة فقه الحج

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنور

وزير الأوقاف: الإسلام يتعرض لظلم واضح

الطرق الصوفية تعلن انضمامها لحملة "رسول الإنسانية"

الحكومة: لن نغلق آلاف المساجد لمواجهة التطرف.. وافتتاح 200 مسجد قريبا

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد ناصر ببنها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

05:59 ص

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status