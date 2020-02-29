وزير الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم





وأوضح وزير الأوقاف، أنه إذا قررت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية بأن الخطر داهمًا، وانتشار الفيروس سريع، فإن ما يسري على العمرة يسري على الحج، والجمعة، وكل التجمعات الدينية أو العلمية أو الكروية.



وأضاف: "عندنا أمل في الله قبل رمضان وموسم الحج يرفع الله البلاء عن البشرية جمعاء"، منوها بأن الرأي الديني هنا يتبع الرأي العلمي.



عقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما يثار بشأن منع صلاة الجمعة والجماعة في الدول التي انتشر بها فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرأي الديني لا يسبق الرأي العلمي، وأهل الاختصاص.وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الأعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المختص.