أمانة الجوف تعلن إغلاق ساحات البيع بسبب "إنفلونزا الطيور"

أعلن المتحدث باسم أمانة منطقة الجوف عبدالله الماجد، بدء إغلاق جميع أسواق وساحات بيع الطيور الرسمية والشعبية، والتأكد من رفع درجة الطوارئ وحظر التجمعات لبيع الطيور، بسبب ظهور حالات إصابات إيجابية لمرض انفلونزا الطيور.





وشدد الماجد على أن الأمانة لن تتوانى في متابعة الأسواق الخاصة في المواقع الزراعية غير المرخصة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.





وأوضح المتحدث أن قرار الإغلاق جاء تطبيقاً لطلب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المتضمن ظهور حالات إصابات إيجابية لمرضى انفلونزا الطيور، مشيراً إلى تطبيق خطة طوارئ لمكافحة المرض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة للتخلص من الطيور المصابة إن وجدت.





كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.





وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.





كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.



