شاهد مسلسل الاخ الكبير الحلقة 41 الحادية والأربعون كاملة HD على قناة cbc دراما الفضائية وتردد القناة الناقلة Now

يمكنكم الآن متابعينا مشاهدة جميع أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 41 لحظة بلحظة على شاشة قناة cbc دراما الفضائية، وتصدر مسلسل الاخ الكبير الحلقة 41 تريند جوجل بعدما ازداد عليه البحث من قِبل المتابعين لهذا العمل الدرامي المميز الملئ بالأحداث المثيرة.

ويُعرض أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 41 يوم السبت المقبل على شاشة cbc دراما الفضائية، في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة تكون في اليوم التالي في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث يُذاع المسلسل من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا.

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل الاخ الكبير العديد من المفاجآت، أبرزها، رحيل نور دون إخبار أحد، واتفاق كريم وزياد على تسليم شريف للشرطة، وتتوالى الأحداث البائسة على حياة "حربي أبو رجيلة"، الذي لم يفق من صدمة وفاة زوجته عبير، التي رحلت وهو في أشد الحاجة لها، وبرحيلها عاد ليتذكر حزنه على شقيقته صفية، التي قُتلت غدر بذنب ليس لم تركبه، أما شركاؤه، فهم يبحثون عنه في كل مكان، وطلبوا من والده أبو رجيلة أن ينصحه بتسليم نفسه.





ونجح مسلسل الاخ الكبير للنجم محمد رجب في تحقيق نجاحًا باهرًا ونسب مشاهدة عالية جدًا في مصر والوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، في منزل أبو رجيلة الذي يجسد دور الأب، الذي يكافح من أجل تربية ابنائه الثلاثة، وهم: حربي، صفية، صباح، حتى تُقتل ابنته الوسطى صفية، لتبدأ الأحداث في التطور بشكل مغاير لمسارها القديم.





وشارك في بطولته هذا العمل الدرامي المميز عدد من النجوم أبرزهم، دينا فؤاد، محمد عز، عبير صبري، راندا البحيري، محمود حجازي، محسن منصور، زينة منصور، أحمد عبد الله، أحمد كامل، إيهاب فهمي، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل شريف.



