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خاص - مدير مهرجان المسرح العربي يكشف لـ"الفجر الفني" عن الكواليس الخاصة بفعاليات الدورة الجديدة

السبت 29/فبراير/2020 - 03:10 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: ياسمين عليوة
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كشف محمد هاني مدير مهرجان المسرح العربي عن كواليس الخاصة للمهرجان الذي يبدأ الشهر المقبل.

وقال محمد هاني، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "بدأنا البروفات في شهر يناير الماضي وتحديدًا في أواخره بعد انتهاء الامتحانات ووصلنا إلى مرحلة وجود 72 عرضًا تم تصفيتهم في المرحلة الأولى إلى 48 عرض، وذلك نتيجة لعدم قدرتهم على الوصول.

وتابع أنهم حاليًا في مرحلة متابعة البروفات لمعرفة من يُقدم بشكل جيد من خلال هذه اللجنة العروض غير الجاهزة التي تكون درجاتها أقل من الممكن عدم وصولهم لباقي المهرجان.

وأضاف أن المهرجان ينتج أقل عدد من المتواجد بين ستة إلى عشر عروض وهذا المتوسط العام الذي يحدث.


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