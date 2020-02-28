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شركات السياحة لـ حاجزي العمرة: "كل واحد هياخد فلوسه"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة بصورة مؤقتة، يعتبر قرار سليم، حيث يأتي حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار "الشاعر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم قرروا أن يخيروا الحاجزين ما بين رد أموالهم، أو الانتظار حتى تنتهي فترة تعليق الرحلات، ويحدد موعد جديد، معربا عن استيائه من جهاز حماية المستهلك بشأن تصريحه أن الشركات ملزمة برد أموال الحاجزين، معقبا: "بيطلعنا وكأننا عايزين ناخد حق الناس وده مش هيحصل".

ووصف قرار جهاز حماية المستهلك بأنه "شو"، مناشدا أي حاجز لم يتمكن من استرداد قيمة الحجز من الشركة أن يتوجه إليهم، معقبا: "كل مواطن هترجعله فلوسه".
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