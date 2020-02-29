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مؤلف "مملكة إبليس" لـ"الفجر الفني": فكرة المسلسل مستوحاة من خبر عبثي بالقبض على "بطة".. وفوجئت بردود أفعال الجمهور

السبت 29/فبراير/2020 - 01:24 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قال المؤلف محمد أمين راضي، إنه استغرق مدة عامين ونصف في كتابة مسلسل "مملكة إبليس"، وتعد هذه المدة أطول مدة استغرقها في كتابة المسلسلات.

وكشف أمين لـ'الفجر الفني': أن فكرة المسلسل طرأت على ذهنه عندما قرأ خبر عام 2011 عن بطة تم القبض عليها، مضيفًا: "هذا الخبر استوقفني لما فيه من عبث".

وأشار أمين أنه بعد خبر 'البطة' سعي في تقديم فكرة عبثية تجذب المشاهد وتجعله يعيش في أجواء الإثارة والمغامرة، موضحًا أنه لم يتوقع هذه الردود من الجمهور على "مملكة إبليس" معبرًا عن ذلك قائلا: "أكثر كومنت لفت انتباهي إن الناس اتفرجت علي ال15 حلقة في يوم واحد وهذا أكثر شيء أسعدني".

وأكد أمين،  مدى رضاه عن مسلسل "مملكة إبليس" والشكل الذي ظهر فيه، مضيفا أن في الجزء الثاني ستكون هناك مفاجآت كثيرة والجمهور سوف يفهم سبب ظهور شكل الحارة بهذا الشكل وهذه الألوان.

وأوضح "أمين" أنه لا يفكر في الممثلين عند الكتابة إلا لو أن هناك شخصية فرضت نفسها عليه مثلما حدث في شخصية الفنان صبري فواز فهذه الشخصية الوحيدة التي طرأت على ذهنه عند كتابة العمل.


مملكة إبليس
تدور أحداثه في حارة تسمي 'حارة الحدق'، يقتل بها أحد الفتوات الملقب ب"إبليس"، تقوم سيدة بأخذ الجثة والرقص لها، ومن ثم تبدأ لعنات تصيب الحارة.

والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد أمين راضي، وبطولة غادة عادل، ورانيا يوسف، وإيمان العاصي، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وأسماء جلال، محمد جمعة، كريم قاسم.


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