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الفيدرالي الأمريكي : جاهزون لمواجة تداعيات كورونا على الاقتصاد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:04 م
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الفدراالي الأمريكي
الفدراالي الأمريكي
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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي ما زال في وضع قوي رغم المخاطر الناشئة عن انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن البنك المركزي سيتحرك إذا اقتضت الضرورة لتقديم الدعم.

 

وقال باول في بيان صدر وسط تراجعات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية ”العوامل الأساسية للاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية.. لكن، فيروس كورونا ينطوي على مخاطر آخذة بالتطور على النشاط الاقتصادي. مجلس الاحتياطي يراقب عن كثب التطورات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية. سنستخدم أدواتنا ونتحرك عند الاقتضاء لدعم الاقتصاد.“

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