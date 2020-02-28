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الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:18 م
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كهربا
كهربا
عمر محمد
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وجه مسؤولو النادي الأهلي تحذير شديد اللهجة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر عقب خروجه من قائمة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي استبعاد محمود كهربا من قائمة مباراة صن داونز في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا غداً السبت في ستاد القاهرة الدولي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حذر محمود كهربا من افتعال أزمات أو التعليق على استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز.

وطلب عبدالحفيظ، من محمود كهربا، الإلتزام وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، والتركيز في التدريبات.

وهدد مدير الكرة بالأهلي محمود كهربا بتوقيع عقوبة قاسية عليه في حال الخروج عن النص وعدم الالتزام في الفترة القادمة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس في جنوب إفريقيا.

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